Yaz başında Yunan adalarına giderek orada hem tatil hem ticaret yapan Eda Taşpınar sosyal medyadan hayranlarına aşkın tarifini yaptı.

Eda Taşpınar'dan aşk tarifi

Yaz başında Yunan adalarına giderek orada hem tatil hem ticaret yapan Eda Taşpınar sosyal medyadan hayranlarına aşkın tarifini yaptı. Taşpınar, ‘Aşk’ın tarifini yaptı ve takipçileriyle şu satırları paylaştı: