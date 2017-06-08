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08 Haziran 2017 Perşembe 09:20

Eda Taşpınar'dan aşk tarifi

Yaz başında Yunan adalarına giderek orada hem tatil hem ticaret yapan Eda Taşpınar sosyal medyadan hayranlarına aşkın tarifini yaptı.

Eda Taşpınar'dan aşk tarifi
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Eda Taşpınar'dan aşk tarifi
   Yaz başında Yunan adalarına giderek orada hem tatil hem ticaret yapan Eda Taşpınar sosyal medyadan hayranlarına aşkın tarifini yaptı. Taşpınar, ‘Aşk’ın tarifini yaptı ve takipçileriyle şu satırları paylaştı: “Büyürken aşık olmanın kırmızı güller, cuma gecesi çıkılan yemekler, güzel hediyeler, yağmurun altında paylaşılan öpücükler ve içerisinde pahalı şeyler barındıran kutulardan ibaret olduğunu sanıyorsun.. Öyle zannediyorsun… Aşk nedir biliyor musun? Aşk acı veren derecedeki dürüstlük ve güvendir. Aşk kişisel alanları işgal etmeden birbirine yardımcı olmaktır. Aşk karşılıklı saygıdır. Aşk sayesinde farklılıklar, sınırlar, önyargılar yıkılır yeni görüşler içeren özgür dünyalar inşa edilir. Aşk kurduğun hayallere yan yana yürüyerek beraber kavuşmaktır. Aşk aslında sade ve sadece en saf haliyle iki ruhun ve kalbin yaptığı en yüce anlaşmadır. Ve o kadar güçlüdür ki gerçek aşk sana aradığın ilahi özgürlüğü tattırandır.”
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Aşk TarifiEda Taşğınar
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