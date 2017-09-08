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Eda Taşpınar'dan çok konuşulacak fotoğraf

Eda Taşpınar yaz başında gittiği ve hem ticaret hem tatil yaptığı Mykonos'ta verdiği birbirinden ilginç pozlarlar gündeme oturmaya devam ediyor.

Eda Taşpınar'dan çok konuşulacak fotoğraf

Eda Taşpınar yaz başında gittiği ve hem ticaret hem tatil yaptığı Mykonos'ta verdiği birbirinden ilginç pozlarlar gündeme oturmaya devam ediyor.

08 Eylül 2017 Cuma 09:30
Eda Taşpınar'dan çok konuşulacak fotoğraf

 Eda Taşpınar'dan çok konuşulacak fotoğraf

   Eda Taşpınar yaz başında gittiği ve hem ticaret hem tatil yaptığı Mykonos'ta verdiği birbirinden ilginç pozlarlar gündeme oturmaya devam ediyor.Sosyal medyayı çok sık kullanan Eda Taşpınar değişik ve fit vucüdunu sergileyen fotoğrafları hayranları ile paylaşmaya devam ediyor.En son paylaştığı fotoğraf ile yine hayranlarının büyük beğenisini kazanan Eda Taşpınar giydiği mayo gündeme oturdu.Mayonun üstünde Self Service yazısı ile tüm dikkatleri üzerine toplayan Eda Taşpınar hayranlarından büyük beğeni toplamasını yine bildi.

Son Güncelleme: 08.09.2017 09:38
Anahtar Kelimeler:
Eda Taşpınar
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