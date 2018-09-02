Eda Taşpınar'dan rodeo pozu

Sosyetik güzel Eda Taşpınar sosyal medya hesabı üzerinden rodeo pozunu takipçileri ile paylaştı.Yılın büyük bir kısmını Yunanistan'ın eğlence adası olarak bilinen Mikonos'ta geçiren Eda Taşpınar, sosyal medya sayfasından kaldığı otelin bahçesinden bir paylaşımda bulundu.Bronz vücudu ve şezlong pozlarıyla her zaman haber olmayı başaran Moda Deniz Kulübü’nün başkanı Teoman Taşpınar’ın sosyetik kızı Eda Taşpınar, bu sefer de kaldığı otelin bahçesindeki eşek heykeline binip rodeo yapar gibi poz verdi. İşte Taşpınar’ın takipçileriyle paylaştığı o fotoğraf;