Eda Taşpınar kırmızı mini eteğiyle yine gündeme oturdu

Eda Taşpınar, sosyal medya paylaşımlarıyla her daim adından söz ettirmeyi başarıyor.
Seksi pozların vazgeçilmez ismi kırmızı mini deri eteğiyle verdiği poza şu notu düştü:
“Senin adına istediklerim;
Umarım seni kendi görmek istediği gibi gören biriyle değil seni deneyimlemek isteyen biriyle tanışırsın. Vücudunda parmaklarını sanki bir haritada favori şehrini bulmaya çalışırmışcasına hareket ettiren biriyle. Seni adeta eşi benzeri olmayan bir sanat eseriymişsin gibi yaşayan biriyle.
Saçlarını usulca okşayan yaz rüzgarı gibi, buz gibi bir geceyi ısıtan ateş gibi ya da anne yemeğinin sonsuza dek ağzında bıraktığı tat gibi deneyimleyip sevecek biri”