Eda Taşpınar kırmızı mini eteğiyle yine gündeme oturdu

Eda Taşpınar, sosyal medya paylaşımlarıyla her daim adından söz ettirmeyi başarıyor.Seksi pozların vazgeçilmez ismi kırmızı mini deri eteğiyle verdiği poza şu notu düştü:

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