Eda Taşpınar yeni çıkarttığı kremi Yunan adalarına satacağını açıkladı.Yeni bir krem çıkarttığını ve yazın onların tanıtım koşuşturması içinde olacağını söyleyen Taşpınar konu hakkında şunları söyledi; “Birkaç tane daha yeni ürün çıkardım, yüz koruma yaptım otuz koruma faktörlü, Atina’da yeni bir şirket kurduk, şimdi de Yunan adalarını gezeceğiz, üç ay Mikonos’ta kalmamın sebeplerin den biri de bu. Orada birçok ada var adaları gezip ürünlerin dağıtımını yapacağım. Ben her şeyin güzel olacağına inanıyorum.”
Eda Taşpınar Yunan adalarına krem satacak
Eda Taşpınar yeni çıkarttığı kremi Yunan adalarına satacağını açıkladı.
Eda Taşpınar yeni çıkarttığı kremi Yunan adalarına satacağını açıkladı.Yeni bir krem çıkarttığını ve yazın onların tanıtım koşuşturması içinde olacağını söyleyen Taşpınar konu hakkında şunları söyledi; “Birkaç tane daha yeni ürün çıkardım, yüz koruma yaptım otuz koruma faktörlü, Atina’da yeni bir şirket kurduk, şimdi de Yunan adalarını gezeceğiz, üç ay Mikonos’ta kalmamın sebeplerin den biri de bu. Orada birçok ada var adaları gezip ürünlerin dağıtımını yapacağım. Ben her şeyin güzel olacağına inanıyorum.”