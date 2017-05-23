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23 Mayıs 2017 Salı 16:31

Efsane aktör vefat etti

James Bond filmlerinin ünlü İngiliz aktörü Roger Moore 89 yaşında vefat etti.

Efsane aktör vefat etti
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Efsane aktör vefat etti
James Bond filmlerinin ünlü İngiliz aktörü Roger Moore 89 yaşında vefat etti.  007 James Bond filmiyle özdeşleşen Moore, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Moore’un çocukları, İngiliz efsanenin ölümünü bugün duyurdu.  Roger Moore 7 tane James Bond filminde başrol oynamıştı.
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