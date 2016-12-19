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19 Aralık 2016 Pazartesi 03:29

 Efsane yıldız yaşamını yitirdi

Ünlü sanatçı Zsa Zsa Gabor 99 yaşında yaşamını yitirdi.

 Efsane yıldız yaşamını yitirdi
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 Efsane yıldız yaşamını yitirdi
   Ünlü sanatçı Zsa Zsa Gabor 99 yaşında yaşamını yitirdi.Macar asıllı sanatçının ölüm haberini halkla ilişkiler görevini yapan Edward Lozzi açıkladı.Kalp yetmezliğinden öldüğü açıklanan sanatçı renkli hayatı ile dikkat çekiyordu.
   Yaşamı boyunca sekiz evlilik yapan sanatçı ilk evliliğini Murat Belge’nin babası Türk siyasetçi Burhan Asaf Belge ile 1937 yılında 19 yaşında iken yapmıştı.
Zsa Zsa Gabor kimdir
6 Şubat 1917 tarihinde Macaristan’da dünyaya geldi.1936 yılında Macaristan güzeli seçildi.1958 yılında Altın Küre’yi kazandı.Başından 8 evlilik geçti.İlk evliliğini 1937 yılında Türk siyasetçi Burhan Asaf Belge yaptı.1941 de boşandılar.Daha sonra Conrad Hilton ile evliliğinden olan tek çocuğu Francesca Hilton,Paris Hilton’un büyük teyzesidir.1949 yılında evlenip 1954 yılında boşandığı George Sanders ,1970 yılında yine kendisi gibi aktris olan ablası Magda Gabor ile evlenmiştir.1986 yılından beri Prens Frederic von Anhalt ile evli olan aktris ,Antalt Prensesi ünvanını almıştır.
Vikipedi
 
 
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