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02 Temmuz 2017 Pazar 13:35

Ekinci'den şok sözler;İsimlerini versem Türkiye ayağa kalkar

Tuğba Ekinci, 'Fi' dizisinde rol alan Büşra Develi ile sevgilisi Burak Deniz'in ilişkisine sosyal medyadan övgüler yağdırdı.

Ekinci'den şok sözler;İsimlerini versem Türkiye ayağa kalkar
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Ekinci'den şok sözler;İsimlerini versem Türkiye ayağa kalkar
Tuğba Ekinci, 'Fi' dizisinde rol alan Büşra Develi ile sevgilisi Burak Deniz'in ilişkisine sosyal medyadan övgüler yağdırdı. Çiftin bir fotoğrafını İnstagram hesabından paylaşan şarkıcının, yazdığı metnin sonundaki şoke eden ifadeler ise dikkati çekti.
Ünlü şarkıcının mesajı şöyle:
"Sizi tanımıyorum fakat ikinizi de tebrik ederim. Bir çok takipçiniz olduğu halde hem mavi nokta derdine düşmemişsiniz hem de diğer göz önündeki aktör ve aktrislerden daha gerçekci geldiniz. Allah mesut etsin suni çiftlerden değilsiniz buradan net anlaşılıyor. Allah bereketinizi artırsın.Delikanlıyım diyenlere kapak olsun bence Türkiye'nin en asil çiftisiniz. Benim tanıdığım bu işi yapan bir kaç l****k karısını çocuğunu saklıyor, isimlerini versem Türkiye ayağa kalkar."

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