Ekran ömrü en kısa süren dizi oldu

ATV ekranlarında yayın hayatına yeni başlayandizisinin ekran yolculuğu çok kısa sürdü. Başrollerini Türkiye Eski Güzeli Amine Gülşe, Burak Serkan Şenalp, Mehmet Mehmedof, Hande Kaptan gibi genç yıldızların yanı sıra Erhan Yazıcıoğlu gibi usta oyuncuların paylaştığı İkisini de Sevdim reyting yarışına kötü başlamıştı.Suna Yıldırım isimli gözü kara bir gazetecinin nikah masasında yaşadığı büyük ihanet ve ardından etrafında yaşanan büyük oyunların gölgesindeki intikam planını anlatan dizinin ikinci bölümü de beklentiyi karşılamadı.Tekrar bölümleri de ilgi görmeyince hafta başı itibariyle dizinin bitirilmesine karar verildi ve tüm ekibe final bilgisi tebliğ edildi.