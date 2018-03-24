Eksi beş derecede klip çekti

Sanatçı Güliz Ayla son klibini eksi beş derecede çekti. Parla isimli albümünü geçen aylarda müzikseverlerle buluşturan Güliz Ayla, ‘Bilirkişi’ şarkısından sonra şimdi de ‘Yetmedi mi’ şarkısını kliplendirdi.Parla albümünün ikinci video klip çalışması ‘Yetmedi mi’ Budapeşte sokaklarında eksi 5 derecede, karlı bir havada çekildi. Klibin yönetmenliğini Peter Hajmási üstlenirken, görüntü yönetmenliğini Tamás Papp yaptı. Klibin süpervizorlüğünü ise Oscar ödüllü görüntü yönetmeni Robert Maly üstlendi.

Yaklaşık 20 kişilik ekibin görev aldığı klipte; Muzeum Körut, Kalvin ter, Gellert ter, Brody Sandor Utca ve birçok filme konu olan mimarlar odası binası ile dünyanın en güzel 10 tramvay hattından birisi olan Tram 2. mekanları dikkati çekiyor. ‘Yetmedi mi’ şarkısının sözü ve müziği Güliz Ayla imzası taşırken, düzenlemesi Görkem Yenilmez’e ait.

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