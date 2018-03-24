Eksi beş derecede klip çekti
Sanatçı Güliz Ayla son klibini eksi beş derecede çekti. Parla isimli albümünü geçen aylarda müzikseverlerle buluşturan Güliz Ayla, ‘Bilirkişi’ şarkısından sonra şimdi de ‘Yetmedi mi’ şarkısını kliplendirdi.Parla albümünün ikinci video klip çalışması ‘Yetmedi mi’ Budapeşte sokaklarında eksi 5 derecede, karlı bir havada çekildi. Klibin yönetmenliğini Peter Hajmási üstlenirken, görüntü yönetmenliğini Tamás Papp yaptı. Klibin süpervizorlüğünü ise Oscar ödüllü görüntü yönetmeni Robert Maly üstlendi.
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