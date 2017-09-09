Eliz'den bikini şov

Eliz Sakuçoğlu sosyal medya üzerinden son zamanlarda bikinili paylaşımlara ağırlık verdi. Bu paylaşımların altında tasarımını yaptığı ürünleri göstermek kaygısı olabileceği düşünülürken Eliz Sakuçoğlu’nun bikinili son paylaşımının altına yazdıkları, ‘Eski sevgilisi Beren Benan’a bir göndermede mi bulunuyor?’ sorusunu akıllara getirdi.

İşte Eliz Sakuçoğlu’nun seksi bikinisi içerisinde verdiği pozun altına yazdıkları: “Mutluluğun kanatlarını taktım gönlüme uçtum masmavi gökyüzüne! Ve yüzümde yine sadece o gülüş, bilirsin işte o tipik ‘sen beni aslında hiç tanımıyorsun ve o dar pencereden baktığın müddetçe de asla tanıyamayacaksın’ gülüşüm!”