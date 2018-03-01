Emekli öğretmenin çılak hayatı günün konusu oldu

İngiltere'de yaşayan 44 yaşındaki emekli öğretmen Deborah Hodge'nin ev yaşantısı tüm dünyada ilgi çekmeye devam ediyor.İngiltere'de yaşayan 4 çocuk annesi emekli öğretmen Deborah Hodge'nin çıplak hayatı hem kendi ülkesinde hem de dünyada günün konusu oldu İngiltere'de yaşayan 44 yaşındaki Deborah Hodge 4 çocuk annesi emekli bir öğretmen. Bu haliyle sıradan bir vatandaş gibi görünen Deborah Hodge'un uyguladığı bir yöntem onu bir anda ülkenin gündemine oturttu.

Deborah Hodge, ev yaşamında tamamen çıplak olmayı tercih eden bir anne. İngiltere'de ve Avrupa'da son yıllarda hızla yükselen 'pozitif vücut' akımının temsilcisi olan anne ve emekli öğretmen Hodge bu kararını çocukları önünde de uyguluyor. Ütü, bulaşık, süpürge yapmak için tüm ev işlerini yaparken çıplak olmayı tercih ettiğini söyleyen Hodge vücudunu evinin kapısını çalan, hatta misafirliğe gelenlere karşı da sergilemekten kaçınmıyor.

Ancak bu akım ülkede destekçi bulsa da eleştirenlerin sayısı da bir hayli fazla. Hatta Hodge'nin çocukları bile bundan memnun değil. The Sun gazetesine açıklamalarda bulunan Hodge'un çocukları annelerinin çıplakken kapıyı açmasından ve sürekli çıplak olmasından 'nefret' ettiklerini söylediler. Ancak çıplak anne çocuklarıyla aynı fikirde değil. Öğretmenliği boyunca çocukların kendi bedenlerinden utandıklarını gözlemlediğini söyleyen Hodge, çıplaklığı ve insan vücudunun kusurlarına rağmen özel olduğunu çocuklarının anlamasını istediğini söylüyor.

Peki uzmanlar bu işe ne diyor? elmaelma sitesine göre Gerekli Ebeveynlik akımının kurucusu, Sakin ve Mutlu Çocuklar kitabının yazarı Doktor Rebecca Chicot'a göre çocukların önünde çıplak görünmenin bir sakıncası olmadığını düşünen uzmanlardan. Chicot, Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan 18 yıllık bir çalışmada çıplaklığın çocuk gelişimi üzerinde olumsuz etkisine rastlanmadığını da ekliyor. Pozitif Doğum Kitabı yazarı Milli Hill de çıplaklığı destekleyen uzmanlardan ancak 'dozunda' olmak koşuluyla. Aile içinde çıplak olmanın insan vücudunu normalize etmenin harika bir yolu olduğunu söyleyen Hill, kapıyı dahi çıplak açmaya kadar giden uygulamaları eleştirdi ve şunları söyledi: "Ebeveyn olarak çocuklarımıza iyi sınırlar oluşturuyoruz ama bence kapıyı çırılçıplak açılıp arkadaşlarının etrafında çıplak dolanmak, çocuklarla olan bu açık sınırları modellemek demek değildir."

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