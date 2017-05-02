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02 Mayıs 2017 Salı 22:26

Emre Kaya zehirlendi; Şarkıcı Emre Kaya hastaneye kaldırıldı

Ünlü pop şarkıcısı Emre Kaya, yediği balıktan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Bezin zehirlenmesi teşhisi konulan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Emre Kaya zehirlendi; Şarkıcı Emre Kaya hastaneye kaldırıldı
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Emre Kaya zehirlendi; Şarkıcı Emre Kaya hastaneye kaldırıldı

Pop müziği şarkıcısı Emre Kaya, yediği balıktan zehirlendi. Hastaneye kaldırılan şarkıcı Emre Kaya'nın durumunun iyi olduğu belirtildi

Türk pop müziğinin ünlü sesi Emre Kaya, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcının yediği balıktan zehirlendiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ünlü sanatçının menajeri Gizem Demir, Emre Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberler üzerine yaptığı açıklamada, korkulacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Ünlü popçunun gece bir lokantada balık yediğini ve eve döndükten sonra aniden rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirten Demir, "Yapılan muayenede besin zehirlenmesi olduğu anlaşıldı. Gerekli tüm müdahaleler yapıldı. Şu anda sağlık durumu gayet iyi. Korkulacak herhangi bir şey söz konusu değil" dedi.
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