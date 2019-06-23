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Enes Batur'un yalanı ortalığı karıştırdı | Reklam için yalan söylemiş

Youtube'da yüzbinlerce takipçisi ile birlikte medyayı kandıran Enes Batur özür diledi. Filmin reklamına evliliği alet eden Enes Batur'a sosyal medyada tepki yağıyor. Yorumcular 'Hikayesi bitti yalana sarıldı' diyor..

Enes Batur'un yalanı ortalığı karıştırdı | Reklam için yalan söylemiş

Youtube'da yüzbinlerce takipçisi ile birlikte medyayı kandıran Enes Batur özür diledi. Filmin reklamına evliliği alet eden Enes Batur'a sosyal medyada tepki yağıyor. Yorumcular 'Hikayesi bitti yalana sarıldı' diyor..

23 Haziran 2019 Pazar 12:00
Enes Batur'un yalanı ortalığı karıştırdı | Reklam için yalan söylemiş

Böyle yalancılık görülmedi | Reklam için evliliği kullandı

Youtuber'de gençlerin ve çocukların ilgiyle takip ettiği Enes Batur, oynadığı filmin reklamını yapmak, dikkat çekmek için evlilik yalanına sarıldığı itiraf etti..


Kendisi Youtube fenomeni, bir de filmde rol aldı. Sırf filmin reklam çalışması için bir de evlilik tezgahı ortaya konuldu. Evlenmediği sonunda ortaya çıkınca 'Pişkin pişkin' "şaka yaptım" diyebildi. İnsanları kandırmanın, reklam için, youtube kanalını güçlendirmek için 'Küçük bir şaka' olduğunu söyleyen Enes Batur'un düğün fotoğraflarına inananlar 'Hikayesi bitti' yalana sarıldı yorumlarını yapıyorlar. 


 Youtuber Enes Batur, geçtiğimiz ay oyuncu Damla Aslanalp ile düğün fotoğraflarını paylaşmış ve evlendiğini duyurmuştu. Ancak Batur'un takipçileri başta olmak üzere pek kişi evliliğiğn gerçek olmadığını yeni çıkan Enes Batur Gerçek Kahraman filminin reklam çalışması olduğunu iddia etmişti. İddialar doğru çıktı ve Batur, bir video yayınlayarak evlenmediğini söyledi.

EVLENDİĞİNE KİMSEYİ İNANDIRAMAMIŞTI

21 yaşındaki Youtuber Enes Batur verdiği evlilik haberiyle takipçilerini şaşırmıştı. Evlendiğini duyuran Batur, nikah fotoğraflarını ve davetiyesini paylaşmış hatta yakın dostlarının katıldığı bir kır düğünü bile organize etmişti. Davetiyeyi paylaştığı andna itibaren çoğu takipçisini evleneceğini inandıramayan Batur, katıldığı canlı yayınlarda bile evliliğinin gerçek olduğunu iddia etmişti. Ancak dün bir video yayınlayan fenomen evlilik iddialarına son noktayı koydu.

"ŞAKA YAPTIM, ÖZÜR DİLERİM"

Şaka yaptığını söyleyen Batur "Şu ana kadar evlendiğimize hala, ciddi ciddi inanan varsa onlardan özür diliyorum. Fakat siz bana evlen evlen diye baskı yaptınız. Yaptığım sadece küçük bir şakaydı" dedi.

Son Güncelleme: 23.06.2019 12:07
Anahtar Kelimeler:
EvlilikYoutubeYoutuberEnes Batur
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