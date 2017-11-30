Engin Altan Düzyatan, emlak yatırımcısı çıktı

TRT1'in en iyi dizi filmleri arasında yerini alan Diriliş Ertuğrul'un baş rol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, uzun bir aradan sonra reklam filmlerinde yer aldı. Düzyatan, "Yatırımdan anlamayız, zaten zor şartlar altında kazanıyoruz, gelirimizi emlak yatırımında değerlendiriyoruz" dedi.

Engin Altan Düzyatan, reklam yüzü olduğu bankanın Çırağan Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı

HT Magazin’den Tarkan Abdullahoğlu’nun haberine göre, bölüm başı 150 bin TL kazanan ve reklam anlaşmasından 6 milyon TL aldığı konuşulan oyuncu, soru üzerine gayrimenkule yatırım yaptığını açıkladı: “Bizim gibi insanlar yatırımdan çok anlayan insanlar değillerdir. Ev almak gibi yatırımlar yapıyoruz, çoluğumuz çocuğumuz için. Çok zor kazanıyoruz, riskleri büyük şeylere yatırım yaparak büyük şeyler kazanma taraftarı değilim.” KAYNAK HABER TÜRK GAZETESİ