Erbil;2 3 kere görüştüğüm bir insandan çocuk sahibi olamam
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi şarkıcı Nevin
'in hamile kalması gündeme bomba gibi düşmüştü. Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın programına ünlü şovmen, sevgilisinin hamileliği sonlandırdığını söyledi.Şarkıcı Nevin de canlı yayına bağlanıp çocuğu aldırdığı doğruladı. Mehmet Ali Erbil, canlı yayına çıkıp çocuk sahibi olmak istememesinin nedenlerini şöyle anlattı: "Benim için aile kavramı çok önemlidir. Bugüne kadar eşlerime ve çocuklarıma korumacı davrandım bu konularda konuşmak istemiyorum. Bir çocuk sevgiden oluşur 2 3 kere görüştüğüm bir insandan çocuk sahibi olamam. Çocuklarımın hepsi sevgiden doğmuş parçalarım. Hamilelik sonlandı."
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