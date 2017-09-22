Erbil;2 3 kere görüştüğüm bir insandan çocuk sahibi olamam

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi şarkıcı'in hamile kalması gündeme bomba gibi düşmüştü. Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın programına ünlü şovmen, sevgilisinin hamileliği sonlandırdığını söyledi.Şarkıcı Nevin de canlı yayına bağlanıp çocuğu aldırdığı doğruladı. Mehmet Ali Erbil, canlı yayına çıkıp çocuk sahibi olmak istememesinin nedenlerini şöyle anlattı:

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