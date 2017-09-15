Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108244
ALTIN
146.778
DOLAR
3.4400
STERLİN
4.6004
EURO
4.0874
Hakan Dinçay son yolculuğuna uğurlandı
Hakan Dinçay son yolculuğuna uğurlandı
Marsilya 1-Konyaspor 0
Marsilya 1-Konyaspor 0
Başakşehir 0-Ludogorets 0
Başakşehir 0-Ludogorets 0
PFDK'den 4 Süper Lig takımına ceza
PFDK'den 4 Süper Lig takımına...
Fenerbahçe'de Alper Potuk takımla çalışmalara başladı
Fenerbahçe'de Alper Potuk takımla çalışmalara...
Flaş Haber
Süper Lig'de şok istifa
Kapat

Erkeklere güvenemiyorum

Sunucu Öykü Sertel erkeklere güvenemediğini açıkladı

Erkeklere güvenemiyorum

Sunucu Öykü Sertel erkeklere güvenemediğini açıkladı

15 Eylül 2017 Cuma 09:50
Erkeklere güvenemiyorum

Erkeklere güvenemiyorum

    Sunucu Öykü Sertel erkeklere güvenemediğini açıkladı.Avon'un yeni ikili parfümü Eve Duet, önceki gün Room&Rumours'da düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği etkinliğe; Başak Dizer Tatlıtuğ, Ayşe Tolga ve Ebru Akel'in yanı sıra yetenekli genç oyuncular Ege Kökenli ve Müjde Uzman gibi isimler katıldı. Tanıtım sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden Öykü Serter, özel hayatıyla ilgili sorulara, "Hayatımda aşk yok, erkeklere güvenemiyorum" şeklinde yanıt verdi. Cildini nasıl koruduğunu açıklayan ünlü sunucu, "Buz kalıplarına gül suyunu koyuyorum. Sonra o buz kütleleriyle yüzümü ovalıyorum" dedi.

Sabah

Anahtar Kelimeler:
Öykü Sertel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Keşke ayıp olmasa herkes çıplak gezse
Keşke ayıp olmasa herkes çıplak gezse
Mehmet Ali Erbil diziden kovuldu
Mehmet Ali Erbil diziden kovuldu
Hadise işin suyunu çıkardı
Hadise işin suyunu çıkardı
Annesi için dua istedi
Annesi için dua istedi
Bayram harçlıklarından annesinin faturasını ödedi
Bayram harçlıklarından annesinin faturasını ödedi
100 bin TL'ye 8 elbise sipatiş etti
100 bin TL'ye 8 elbise sipatiş etti
Bensu Soral Fashion Week İstanbul'a damgasını vurdu
Bensu Soral Fashion Week İstanbul'a damgasını vurdu
Zuhal Topal'dan fuhuş rezaleti ile ilgili açıklama 
Zuhal Topal'dan fuhuş rezaleti ile ilgili açıklama 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim