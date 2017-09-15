Erkeklere güvenemiyorum

Sunucu Öykü Sertel erkeklere güvenemediğini açıkladı.Avon'un yeni ikili parfümü Eve Duet, önceki gün Room&Rumours'da düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği etkinliğe; Başak Dizer Tatlıtuğ, Ayşe Tolga ve Ebru Akel'in yanı sıra yetenekli genç oyuncular Ege Kökenli ve Müjde Uzman gibi isimler katıldı. Tanıtım sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden Öykü Serter, özel hayatıyla ilgili sorulara, "Hayatımda aşk yok, erkeklere güvenemiyorum" şeklinde yanıt verdi. Cildini nasıl koruduğunu açıklayan ünlü sunucu, "Buz kalıplarına gül suyunu koyuyorum. Sonra o buz kütleleriyle yüzümü ovalıyorum" dedi.

Sabah