Eş değiştirme kampı açtılar

Fransa'nın güneyinde eş değiştirmek isteyenlere özel Le Diamant Noir adında eş değiştirme kampı kuruldu.Fransa'da eş değiştirenlere özel bir kamp alanı açıldı. Ülkenin güneyindei Dordogne bölgesinde açılan Le Diamant Noir'da kamp yapmanın bedeli günlük 25 Euro'dan başlıyor.Kampın internet sitesinde yer alan bilgilere göre kampta yapılabilecek aktiviteler su sporları, çıplak partiler ve ateşli oyunlar...Le Diamant Noir eş değiştirme kamp alanı kurucusu Mazaferro tesise çok sayıda rezervasyon talebinin geldiğini söylüyor.Kamp alanında bulunan bir barda ise müşteriler gözleri kapalı bir şekilde gece eğlencesine katılabiliyor.Le Diamant Noir eş değiştirme kamp alanında tatil yapmak isteyen misafirler kendi çadırlarını getirebildikleri gibi tesisten temin edebilecekleri mobil evlerde de konaklayabiliyor.Posta