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09 Mayıs 2017 Salı 09:45

Eşinden intikam için erkeklerle olacak

Kourtney Kardashian eski eşinden intikam almak için erkeklerle birlikte olacağını açıkladı.

Eşinden intikam için erkeklerle olacak
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Eşinden intikam için erkeklerle olacak
   Kourtney Kardashian eski eşinden intikam almak için erkeklerle birlikte olacağını açıkladı.Gündemden düşmeyen Kardashian ailesinin en ilginç çifti Kourtney Kardashian ile Scott Disick arasında sular durulmuyor. 38 yaşındaki magazin yıldızı Kourtney Kardashian, eski eşinin, tatil yaptıkları otele sevgilisini getirmesi üzerine çılgına döndü.  
   Kourtney Kardashian, ailece gittikleri Costa Rica tatilinde, kaldıkları otele gizlice sevgilisini sokan eski eşi Scott Disick'ten çok ilginç bir yöntemle intikam almayı planlıyor.  
    Çocuklarının babası Scott Disick'in hareketine çok sinirlenen Kourtney, geçtiğimiz gün yayınlanan "Keeping up with the Kardashian's" adlı reality şovda flaş bir açıklamada bulundu.Scott Disick ile yıllardır bir küs bir barışık ilişki yaşayan 38 yaşındaki magazin yıldızı, "Tatil sonrası eve döndüğüm zaman birlikte olacağım erkekleri düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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