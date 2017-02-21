21 Şubat 2017 Salı 10:53

Eşinin 3 farklı erkekle aldattığını söyledi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar katıldığı bir tv programında boşanma arifesinde olduğu eşi için şok sözler sarfetti.Eşinin evliliği süresince 3 farklı erkekle kendisini aldattığını anlatan Nacar 6 yıllık eşi ile ilgili şunları söyledi.