Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu’ya aşkını farklı bir şekilde duyurdu. Her fırsatta birbirilerine olan aşklarını gözler önüne seren çiftten güzel oyuncu, eşinin adının baş harfi olan ‘K’yı alt dudağının içine yazdırdı. Bir süre sonra silinecek olan dövmesini Instagram’dan yayımlayan Atagül, bu marjinal karesini yorumlara kapattı. İşte Atagül'ün o dövmesi:
Eşinin baş harfini dudağının içine yazdırdı
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu’ya aşkını farklı bir şekilde duyurdu.
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu’ya aşkını farklı bir şekilde duyurdu. Her fırsatta birbirilerine olan aşklarını gözler önüne seren çiftten güzel oyuncu, eşinin adının baş harfi olan ‘K’yı alt dudağının içine yazdırdı. Bir süre sonra silinecek olan dövmesini Instagram’dan yayımlayan Atagül, bu marjinal karesini yorumlara kapattı. İşte Atagül'ün o dövmesi: