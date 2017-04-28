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28 Nisan 2017 Cuma 11:03

Eşinin baş harfini dudağının içine yazdırdı

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu’ya aşkını farklı bir şekilde duyurdu.

Eşinin baş harfini dudağının içine yazdırdı
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Eşinin baş harfini dudağının içine yazdırdı
   Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu’ya aşkını farklı bir şekilde duyurdu. Her fırsatta birbirilerine olan aşklarını gözler önüne seren çiftten güzel oyuncu, eşinin adının baş harfi olan ‘K’yı alt dudağının içine yazdırdı. Bir süre sonra silinecek olan dövmesini Instagram’dan yayımlayan Atagül, bu marjinal karesini yorumlara kapattı. İşte Atagül'ün o dövmesi:

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