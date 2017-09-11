Eski nişanlısından şikayetçi oldu

Ünlü manken Şebnem Schaefer, eski nişanlısı Murat Kadıoğlu tarafından ölümle tehdit edildiğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.Bir dönemin ünlü mankenlerinden Şebnem Schaefer’ın şikayeti ardından Kadıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

Şebnem Schaefer, uzun süredir işadamı Murat Kadıoğlu ile aşk yaşıyordu. Evlilik hazırlığı yapan çift, bir süre önce sürpriz şekilde ayrılık kararı aldı.Schaefer, aslında daha önce ayrılmak istediğini fakat Murat Kadıoğlu’nun tehditlerine maruz kaldığı için ilişkiyi devam ettirdiğini iddia ederek “Bana ‘Hazırlıklı ol. Sonun geldi’ şeklinde ölüm mesajları gelmeye başladı. Kendisinden şikayetçiyim” dedi.

Sözcü