"Eski sevgililerim çok çirkinleştiler"

Şarkıcı Tuğba Ekinci eski sevgilileri hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, eski sevgilileriyle ilgili gazetecilere çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Eski sevgililerim çok çirkinleştiler; ya eşleri iyi bakmıyor ya da kız arkadaşlarıyla mutlu değiller." dedi.

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, eski sevgilileriyle ilgili gazetecilere çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Eski sevgililerim çok çirkinleştiler; ya eşleri iyi bakmıyorlar ya da kız arkadaşlarıyla mutlu değiller." dedi.Ayak üstü gazetecilerle sohbet eden Tuğba Ekinci, ekranda eski sevgililerini görünce televizyonu kapattığını söyledi.

Eski sevgililerinin yakışıklılıklarını kaybettiğini ve çirkinleştiği için o dizileri kapattığını belirten şarkıcı, "Eski sevgililerim çok çirkinleştiler; ya eşleri iyi bakmıyorlar ya da kız arkadaşlarıyla mutlu değiller. Benim dönemimde daha iyilerdi. Ekranda eski sevgililerime baktığımda 'Ben bunları nasıl beğenmişim' diye kendime hayret ediyorum" şeklinde konuştu.

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