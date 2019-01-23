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"Eski sevgililerim çok çirkinleştiler"

Şarkıcı Tuğba Ekinci eski sevgilileri hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

"Eski sevgililerim çok çirkinleştiler"

Şarkıcı Tuğba Ekinci eski sevgilileri hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

23 Ocak 2019 Çarşamba 08:11
"Eski sevgililerim çok çirkinleştiler"

"Eski sevgililerim çok çirkinleştiler"

    Şarkıcı Tuğba Ekinci eski sevgilileri hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, eski sevgilileriyle ilgili gazetecilere çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Eski sevgililerim çok çirkinleştiler; ya eşleri iyi bakmıyor ya da kız arkadaşlarıyla mutlu değiller." dedi.

   Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, eski sevgilileriyle ilgili gazetecilere çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Eski sevgililerim çok çirkinleştiler; ya eşleri iyi bakmıyorlar ya da kız arkadaşlarıyla mutlu değiller." dedi.Ayak üstü gazetecilerle sohbet eden Tuğba Ekinci, ekranda eski sevgililerini görünce televizyonu kapattığını söyledi.

   Eski sevgililerinin yakışıklılıklarını kaybettiğini ve çirkinleştiği için o dizileri kapattığını belirten şarkıcı, "Eski sevgililerim çok çirkinleştiler; ya eşleri iyi bakmıyorlar ya da kız arkadaşlarıyla mutlu değiller. Benim dönemimde daha iyilerdi. Ekranda eski sevgililerime baktığımda 'Ben bunları nasıl beğenmişim' diye kendime hayret ediyorum" şeklinde konuştu.

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Tugba Ekinci
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