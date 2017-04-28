28 Nisan 2017 Cuma 10:02

Eski sevgilisi ölümle tehdit etti

Şarkıcı Tuğba Yurt, “Kapının önünde, sahnede veya havaalanında seni geberteceğim” diyerek kendisini tehdit eden eski sevgilisi Okan Genç’ten şikayetçi oldu.