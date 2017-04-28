﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2017 Cuma 10:02

Eski sevgilisi ölümle tehdit etti

 Şarkıcı Tuğba Yurt, “Kapının önünde, sahnede veya havaalanında seni geberteceğim” diyerek kendisini tehdit eden eski sevgilisi Okan Genç’ten şikayetçi oldu.

Eski sevgilisi ölümle tehdit etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Eski sevgilisi ölümle tehdit etti
   Şarkıcı Tuğba Yurt, “Kapının önünde, sahnede veya havaalanında seni geberteceğim” diyerek kendisini tehdit eden eski sevgilisi Okan Genç’ten şikayetçi oldu. Tuğba Yurt, üç yıl ilişki yaşayıp geçtiğimiz Ocak ayında ayrıldığı Okan Genç tarafından ölümle tehdit edildi.
   Yurt'un menajerliğini de yapan Okan Genç; iddiaya göre, ayrılığı hazmedemeyip güzel şarkıcıya tehdit ve hakaret mesajları göndermeye başladı. Ünlü şarkıcının konser nedeniyle İstanbul dışında olduğunu öğrenen Okan Genç, Tuğba Yurt'un kaldığı oteli arayarak genç kadını taciz etmeye başladı.
   Genç şarkıcıya cep telefonundan bıçak resmi gönderen eski sevgili, "Kapının önünde, olmadı havaalanında, olmadı uçakta, olmadı sahnede seni geberteceğim" şeklinde ölüm tehdidinde bulundu.
   Şarkıcı Tuğba Yurt, bu mesajın ardından konserini 10 kişilik koruma ekibiyle tamamlamak zorunda kaldı. Aralarındaki husumet öncesinde Tuğba Yurt'un beş konsere çıktığı ve o dönem menajerliğini yapan Okan Genç'ten konser ücretini alamadığı da iddia edildi.
     Can güvenliği olmadığını belirten Tuğba Yurt eski sevgilisini savcılığa şikayet edip İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme; Okan Genç'in,iki ay süreyle Tuğba Yurt'un bulunduğu mekanlara yaklaşmamasına, altı ay süreyle de iletişim kurmamasına hükmetti. Okan Genç, karara aykırı davranırsa üç günden 10 güne kadar hapis cezası alabilecek.
Sabah
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Tuğba Yurt
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
50 bin beğeni aldı 50 bin beğeni aldı
700 kişiyle oral seks yaptı 700 kişiyle oral seks yaptı
İsyan etti;Y..şak,kanı bozuk İsyan etti;Y..şak,kanı bozuk
Sapığı kadın çıktı Sapığı kadın çıktı
Ebru Gündeş'ten hayata dönüş adımları Ebru Gündeş'ten hayata dönüş adımları
Bacak boyu 125 cm Bacak boyu 125 cm
Yukarı Çık

50 bin beğeni aldı
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal sosyal medyadan paylaştıüı fototgrafına 50 bin beğeni geldi.

Haberi Oku