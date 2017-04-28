Eski sevgilisi ölümle tehdit etti

Şarkıcı Tuğba Yurt, “Kapının önünde, sahnede veya havaalanında seni geberteceğim” diyerek kendisini tehdit eden eski sevgilisi Okan Genç’ten şikayetçi oldu. Tuğba Yurt, üç yıl ilişki yaşayıp geçtiğimiz Ocak ayında ayrıldığı Okan Genç tarafından ölümle tehdit edildi.
Yurt'un menajerliğini de yapan Okan Genç; iddiaya göre, ayrılığı hazmedemeyip güzel şarkıcıya tehdit ve hakaret mesajları göndermeye başladı. Ünlü şarkıcının konser nedeniyle İstanbul dışında olduğunu öğrenen Okan Genç, Tuğba Yurt'un kaldığı oteli arayarak genç kadını taciz etmeye başladı.
Genç şarkıcıya cep telefonundan bıçak resmi gönderen eski sevgili, "Kapının önünde, olmadı havaalanında, olmadı uçakta, olmadı sahnede seni geberteceğim" şeklinde ölüm tehdidinde bulundu.
Şarkıcı Tuğba Yurt, bu mesajın ardından konserini 10 kişilik koruma ekibiyle tamamlamak zorunda kaldı. Aralarındaki husumet öncesinde Tuğba Yurt'un beş konsere çıktığı ve o dönem menajerliğini yapan Okan Genç'ten konser ücretini alamadığı da iddia edildi.
Can güvenliği olmadığını belirten Tuğba Yurt eski sevgilisini savcılığa şikayet edip İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme; Okan Genç'in,iki ay süreyle Tuğba Yurt'un bulunduğu mekanlara yaklaşmamasına, altı ay süreyle de iletişim kurmamasına hükmetti. Okan Genç, karara aykırı davranırsa üç günden 10 güne kadar hapis cezası alabilecek.
Sabah