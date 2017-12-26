"Etrafımdaki gereksiz kuru kalabalığı dağıttım"

Sanatçı Gülben Ergen şarkısının imza gününde konuştu.2 hafta önce “RTÜK bazılarının ağzına kırmızı biber sürecek” diyen Gülben Ergen’e hayranları sürpriz yaptı. İmza gününe ellerinde kırmızı biberlerle geldiler.Gülben Ergen kırmızı biber getiren hayranları ile fotoğraf çektirdi.Şarkısının müzik listelerinde ilk sıraya yükseldiğini söyleyen Gülben Ergen, şöyle konuştu:Bu, beni sevmeyenlere en güzel cevap oldu. Sessizliğin ve doğruluğun gücü. Geçirdiğim süreçte yanımda olmayanları artık hayatımdan eledim.Dostumu düşmanımı öğrendim. Gereksiz kuru kalabalığı dağıttım, hafifledim.

Posta