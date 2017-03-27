Ev sahibi olması Çoşkun Sabah’a bağlı
Güzel sunucu Ece Erken Çeşme'deki yazlığını satışa çıkardı.Yazlığını satar satmaz da Bodrum'da yeni bir yazlık almayı planlıyor. Ece Erken, Coşkun Sabah'ın Bodrum Torba'daki yazlığını satın almak istiyor. Taraflar fiyatta bile anlaştı.
Coşkun Sabah'ın evi Ece Erken'e satabilmesi için eşi Ceyda Sabah'la boşanması gerekiyor. Boşanma sonrası mal paylaşımı yapılacak ve ev kime kalırsa kalsın, yeni sahibi Ece Erken olacak. Bu nedenle de Ece Erken dört gözle davanın sonuçlanmasını bekliyor.Ece Erken, yeni evi için 1 milyon 300 bin lira ödeyecek. Yeni komşusu Demet Akalın olacak.