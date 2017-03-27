﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Mart 2017 Salı 11:00

Ev sahibi olması Çoşkun Sabah’a bağlı

Güzel sunucu Ece Erken Çeşme'deki yazlığını satışa çıkardı.Yazlığını satar satmaz da Bodrum'da yeni bir yazlık almayı planlıyor.

Ev sahibi olması Çoşkun Sabah'a bağlı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş


Ev sahibi olması Çoşkun Sabah’a bağlı
   
   Güzel sunucu Ece Erken Çeşme'deki yazlığını satışa çıkardı.Yazlığını satar satmaz da Bodrum'da yeni bir yazlık almayı planlıyor. Ece Erken, Coşkun Sabah'ın Bodrum Torba'daki yazlığını satın almak istiyor. Taraflar fiyatta bile anlaştı.
   Coşkun Sabah'ın evi Ece Erken'e satabilmesi için eşi Ceyda Sabah'la boşanması gerekiyor. Boşanma sonrası mal paylaşımı yapılacak ve ev kime kalırsa kalsın, yeni sahibi Ece Erken olacak. Bu nedenle de Ece Erken dört gözle davanın sonuçlanmasını bekliyor.Ece Erken, yeni evi için 1 milyon 300 bin lira ödeyecek. Yeni komşusu Demet Akalın olacak. 


 
  
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Ece ErkenÇoşkun Sabah
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google'den fotograflarını kaldırıcak; Asena, internette temizliğe başlıyor Google'den fotograflarını kaldırıcak; Asena,...
Babalık davası, mezar açtırdı: Koraman'ın kemiklerine DNA desti Babalık davası, mezar açtırdı: Koraman'ın...
Ukraynalı model kızı çıldırttılar: 'Eskort kız' diye 6 sayfa açtılar Ukraynalı model kızı çıldırttılar: 'Eskort...
Canlı yayında kalp krizi geçirdi Canlı yayında kalp krizi geçirdi
Duruşma salonundaki sesler dışarıya kadar yükseldi Duruşma salonundaki sesler dışarıya kadar yükseldi
İç çamaşırı gibi kıyafetle geldi İç çamaşırı gibi kıyafetle geldi
Yukarı Çık

Google'den fotograflarını kaldırıcak;...
Google'dan geçmişine dair fotoğrafları kaldırtmaya karar veren ünlü oryantal Asena, bu konuda bir...

Haberi Oku