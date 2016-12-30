Evgar;Evimde televizyon yok

Ünlü tv oyuncusu Demet Evgar evinde televizyon olmadığını söyledi.Ünlü oyuncu katıldığı bir sergi aşılışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.Basın mensuplarının parmağındaki yüzüğe dikkat kesilmeleri üzerine Evgar “Merak etmeyin evlilik,nişan yüzüğü değil,yadiğar bir yüzük”dedi.
Ünlü sanatçıya en çok hangi diziyi beğendiği sorulduğunda ise basın mensuplarını şok eden cevap geldi.Sanatçı hiçbir dizi hakkında bilgisi olmadığını zira evinde televizyon olmadığını söyledi.Tv dizilerinin ünlü yuncusunun evinde televizyon olmamamsı herkesi şaşkına çevirdi.