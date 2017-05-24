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24 Mayıs 2017 Çarşamba 12:24

Evi terk eden kedi mahkemelik oldu

Yaşadığı evde mutlu olmayan kedi komşu eve gitti.

Evi terk eden kedi mahkemelik oldu
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Evi terk eden kedi mahkemelik oldu
Yaşadığı evde mutlu olmayan kedi komşu eve gitti.Bunun üzerine ilk sahibi komşusunun kedisini çalmakla suçlayıp mahkemeye verdi.Siyah beyaz tüyleri olan dört yaşındaki Fiocco isimli kedi, Cenova’nın Struppa Mahallesi’nde yaşayan bir kadına aitti. Fakat Fiocco, gerçek sahibiyle geçirdiği iki yılın ardından evinden ayrılmaya ve zamanını bir komşunun evinde geçirmeye başladı. İlk sahibi, kedinin komşusuna gittiğini öğrenince hırsızlık şikâyetinde bulunduGazete Habertürk’ün haberine göre davaya atanan savcı Emilio Gatti, kedinin ilk sahibine verilmesine hükmetti. Kedisinin elinden alınacağını anlayan komşu kadınsa mahkeme kararının temyize götürülmesi için Fabio La Mattina isimli bir avukat tuttu. Mattina, kedinin müvekkilinin bakımı altında olduğunu gösteren veteriner kayıtları ve fotoğrafları, mahkemeye kanıt olarak sundu. Bunun üzerine mahkeme, kedinin ikinci sahibinin evinde kalması gerektiğine karar verdi. Mattina mahkeme kararına ilişkin olarak, “Müvekkilimle yaşamak, kedinin kendi seçimiydi” ifadelerini kullandı.
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Evi Terk Eden Kedi
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