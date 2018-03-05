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Evlendi ama üstsüz poz vermeye devam

 Ünlü model Emily Ratajkowski evlenmesine rağmen birbirinden seksi çıplak pozlar vermeye devam ediyor

Evlendi ama üstsüz poz vermeye devam

 Ünlü model Emily Ratajkowski evlenmesine rağmen birbirinden seksi çıplak pozlar vermeye devam ediyor

05 Mart 2018 Pazartesi 08:58
Evlendi ama üstsüz poz vermeye devam

Evlendi ama üstsüz poz vermeye devam

   Ünlü model Emily Ratajkowski evlenmesine rağmen birbirinden seksi çıplak pozlar vermeye devam ediyor.ABD'li model Emily Ratajkowski, Instagram'da paylaştığı pozla takipçilerini yine büyülediYakın geçmişte verdiği röportajda, "Kendimi en çok çıplakken rahat hissediyorum" demişti. Bu sözünün hakkını verircesine, yine üstsüz poz verdi Emily Ratajkowski!Geçen hafta ani bir kararla Sebastian Bear-McClard ile evlenen Emily, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta, sadece kusursuz fiziğini değil, evlilik yüzüğünü de gösterdi. 26 yaşındaki model, New York'ta aktör ve prodüktör kocası Sebastian ile evlenendiğini "Size bir sürprizim var" diyerek Instagram'dan duyurmuştu.Emily, 4 ay öncesine kadar Jeff Magid ile aşka yaşıyordu.ABD'li model, geçen kasım ayında, Bear-McClard ile ilk defa bir basketbol maçında görüntülenmişti.Ratajkowski, 2013 yılında Robin Thicke'in Blurred Lines şarkısının klibinde rol alarak şöhrete kavuşmuştu.O günden beri magazin gündeminden düşmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski
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