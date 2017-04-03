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03 Nisan 2017 Pazartesi 09:37

Evlenmeden çocuk sahibi olmaya razıyız

 Ünlü oyuncu Naz Elmas çocuk konusunda ilginç bir yaklaşımda bulundu.

Evlenmeden çocuk sahibi olmaya razıyız
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Evlenmeden çocuk sahibi olmaya razıyız
   Ünlü oyuncu Naz Elmas çocuk konusunda ilginç bir yaklaşımda bulundu.Nişantaşı City's çıkışı, Mashiqa mağazasından köpeği için elbise ve papyon alışverişi yapan Naz Elmas, sevgilisi Cemre Bozer ile el ele pozlarıyla adeta düşman çatlattı.
   Daha önce Emre Kramer ile bir evlilik yaşayan ve kısa süre sonra boşanan Naz Elmas yaklaşık dört aydır birlikte olduğu Cemre Bozer ile mutluluğu hakkında ilk kez konuştu. Naz Elmas, ‘Şimdilik böyle mutluyuz. Evlilik için şu an erken 4 ay oldu. Ayrıca hamile dedikoduları çıkmış yalan. Evlenmek erken ama böyle yaşamak güzel. Biz böyle mutluyuz. Hatta böyle çocuğa da razıyız. Köpeğime kıyafetler aldık' dedi.
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