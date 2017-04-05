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05 Nisan 2017 Çarşamba 13:41

Evlerine araba ile çıkıyorlar

Sosyetenin ünlü çiftinin Miami Sunny Isles Beach’te aldıkları evlerine arabalarını da çıkarıyorlar

Evlerine araba ile çıkıyorlar
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Evlerine arabaları ile çıkıyorlar
   Sosyetenin ünlü çiftinin Miami Sunny Isles Beach’te aldıkları evlerine arabalarını da çıkarıyorlar.60 katlı Porsche Design Tower’da.31’inci katından 540 metrekarelik bir daire alan Erdinç,Hande Acar çifti, evlerine otomobilleriyle çıkabilecek.Porsche Design Tower; 'spor arabalarından uzakta uyumak istemeyen milyonerler için mükemmel ev' sloganıyla üç yıl önce satışa sunulan, Miami’nin en yüksek yapılarından biri.Porsche Design Tower'daki her dairede 'sky garage/gökyüzü garajı' yer alıyor ve arabalara özel asansörlerle katlara çıkılabiliyor.Büyüklükleri 438-550 m2 arasında değişen 132 daireden oluşan Porsche Design Tower’ın en büyük özelliği, katlara arabalarla çıkılabilmesi.Evlerin fiyatı ise 4 milyon ile 32 milyon dolar arasında değişiyor.

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Evlerine Araba İle Çıkıyorlar
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