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04 Mayıs 2017 Perşembe 09:42

Evli adamla aşk mı yaşıyor

Sanatçı Sıla'nın evli bir oyuncu ile aşk yaşadığı iddia edilidi.

Evli adamla aşk mı yaşıyor
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Evli adamla aşk mı yaşıyor
    Sanatçı Sıla'nın evli bir oyuncu ile aşk yaşadığı iddia edilidi.25 yıldır Elvin Beşikçioğlu ile evli olan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun popçu Sıla ile 15 gün önce aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Bu aşkın gizli tutulmaya çalışıldığı ve ünlü ikilinin aşklarını sır gibi sakladığı ileri sürüldü.
 
   Erdal Beşikçioğlu ve Sıla'nın gizli gizli buluştuğu ve genelde Anadolu yakasındaki kafe ve restoranlarda baş başa kaldığı iddia edilirken, en son Kadıköy'de bir balıkçıda baş başa yemek yedikleri iddialar arasındaki yerini aldı. Sıla'nın yakın çevresinin bu durumdan şüphelendiği ve popçuya 'Erdal Beşikçioğlu ile aşk mı yaşıyorsun?' sorusu sorulduğunda şok olduğu iddia edildi. Sıla'nın bu soru karşısında, "Adam evli, büyük rezillik olur duyulursa biteriz" yanıtı verdiği iddia edildi. (Yeni Asır)
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Anahtar Kelimeler
SılaErdal Beşikçioğlu
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