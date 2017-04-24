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24 Nisan 2017 Pazartesi 12:26

Evliliğe doğru

 Usta oyuncu Ozan Güven evliliğe doğru yol alıyor.

Evliliğe doğru
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Evliliğe doğru
   Usta oyuncu Ozan Güven evliliğe doğru yol alıyor.Şu sıralar 'Fi' dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Ozan Güven, sevgilisi Ece Önen’in ailesiyle tanıştı.Fi dizisindeki performansı ile adından söz ettiren Ozan Güven, bir süredir aşk yaşadığı Ece Önen'in annesi Şebnem Önen ve babasıyla tanıştı.
   Etiler'de bir mekanda yemek yiyen Ozan Güven, yemek sonrası birlikte görüntülenmemek için sevgilisi ve ailesini uğurlayıp mekanda on dakika daha zaman geçirdi.Çıkışta Mekan çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Oza Güven, ''Ece Hanım'ın ailesiyle tanıştınız. Evlenmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusu karşısında sessiz kaldı. Ozan Güven'in sevgilisinin ailesiyle tanışması evlilik yolunda ilk adım olarak yorumlandı.
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Ozan Güven Evleniyor Mu
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