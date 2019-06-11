Fahriye Evcen Burak Özçivit Tatil için 100 bin TL haryacak



İki yıl önce evlenen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in yaz tatil planı duyanları şaşkına çevirdi. Gözlerden uzak eşiyle Ege turuna çıkmaya hazırlanan Burak Özçivit, 10 günlük gezi için tam 100 bin liralık motor yat kiraladı.

Eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'ı gözlerden uzak tutmak isteyen Özçivit tatil süresi boyunca yatta kalmayı, Yunan adaları ile Marmaris sahillerinde konaklamayı düşünüyor.

BEBEKLERİNİ NAZARDAN UZAK TUTUYORLAR

Haziran 2017'de evlenen çiftin mutluluğu, oğulları Karan'ın Nisan'da dünyaya gelmesiyle katlanmıştı.

Bebeklerinin yüzünü nazar korkusuyla göstermeyen Evcen ile Özçivit, tatilde rahat etmek için de gözlerden uzak olmak istedi.

Eşi ve oğlunun rahatı için her şeyi düşünen Burak Özçivit, motor yat araştırmaya başladı. Geçen gün günlüğü 10 bin liralık bir yata bakan oyuncu, Temmuz başında ailesiyle tatile çıkacak.

Burak Özçivit, eşi ve oğluyla 10 gün Marmaris ve Yunan Adaları'nı gezerek yeni sezon için moral depolayacak.

TOPLAM 100 BİN TL HARCAYACAKLAR

Yakışıklı oyuncu, günlüğü 10 bin liralık yatta 10 gün boyunca ailesiyle tatil yapacak. Sadece tekne kiralama bedeli, Özçivit'e 100 bin liraya mal olacak.

Eşi ve oğlunun rahatı için her şeyi düşünen Burak Özçivit, motor yat araştırmaya başladı. Geçtiğimiz gün günlüğü 10 bin liralık bir yata bakan oyuncu, Temmuz başında ailesiyle tatile çıkacak.

Burak Özçivit, eşi ve oğluyla 10 gün Marmaris ve Yunan Adaları'nı gezerek yeni sezon için moral depolayacak.

