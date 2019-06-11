Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
94103
ALTIN
247.291
DOLAR
5.7751
STERLİN
7.3401
EURO
6.5341

Fahriye Evcen Burak Özçivit Tatil için 100 bin TL haryacak

2. evlilik yıldönümü için Akdeniz ve Ege turuna çıkan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in 100 bin liralık tatil planı duyanları hayrete düşürdü..

Fahriye Evcen Burak Özçivit Tatil için 100 bin TL haryacak

2. evlilik yıldönümü için Akdeniz ve Ege turuna çıkan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in 100 bin liralık tatil planı duyanları hayrete düşürdü..

11 Haziran 2019 Salı 06:50
Fahriye Evcen Burak Özçivit Tatil için 100 bin TL haryacak

Fahriye Evcen Burak Özçivit Tatil için 100 bin TL haryacak


İki yıl önce evlenen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in yaz tatil planı duyanları şaşkına çevirdi. Gözlerden uzak eşiyle Ege turuna çıkmaya hazırlanan Burak Özçivit, 10 günlük gezi için tam 100 bin liralık motor yat kiraladı. 
Eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'ı gözlerden uzak tutmak isteyen Özçivit tatil süresi boyunca yatta kalmayı, Yunan adaları ile Marmaris sahillerinde konaklamayı düşünüyor.

BEBEKLERİNİ NAZARDAN UZAK TUTUYORLAR

Haziran 2017'de evlenen çiftin mutluluğu, oğulları Karan'ın Nisan'da dünyaya gelmesiyle katlanmıştı.

Bebeklerinin yüzünü nazar korkusuyla göstermeyen Evcen ile Özçivit, tatilde rahat etmek için de gözlerden uzak olmak istedi.

Eşi ve oğlunun rahatı için her şeyi düşünen Burak Özçivit, motor yat araştırmaya başladı. Geçen gün günlüğü 10 bin liralık bir yata bakan oyuncu, Temmuz başında ailesiyle tatile çıkacak.

Burak Özçivit, eşi ve oğluyla 10 gün Marmaris ve Yunan Adaları'nı gezerek yeni sezon için moral depolayacak.

TOPLAM 100 BİN TL HARCAYACAKLAR

Yakışıklı oyuncu, günlüğü 10 bin liralık yatta 10 gün boyunca ailesiyle tatil yapacak. Sadece tekne kiralama bedeli, Özçivit'e 100 bin liraya mal olacak. 

Eşi ve oğlunun rahatı için her şeyi düşünen Burak Özçivit, motor yat araştırmaya başladı. Geçtiğimiz gün günlüğü 10 bin liralık bir yata bakan oyuncu, Temmuz başında ailesiyle tatile çıkacak.

Burak Özçivit, eşi ve oğluyla 10 gün Marmaris ve Yunan Adaları'nı gezerek yeni sezon için moral depolayacak.
 

Fahriye Evcen Özçivit hayranlarından tepki aldı
Fahriye Evcen Özçivit hayranlarından tepki aldı
 3 Çocuk sözü verdiler
 3 Çocuk sözü verdiler
Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni partneri belli oldu.
Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni partneri belli oldu.
Fahriye Evcen; Burak Özçivit, karşısında oynayan oyuncuyu rahatlatıyor
Fahriye Evcen; Burak Özçivit, karşısında oynayan oyuncuyu rahatlatıyor
'Aşk Sana Benzer' bir haftada 630 bin kişi tarafından izlendi
'Aşk Sana Benzer' bir haftada 630 bin kişi tarafından izlendi
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, galada izdiham nedeniyle salona kazan dairesinden girebildi
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, galada izdiham nedeniyle salona kazan dairesinden girebildi
Fehriye Evcen, Burak Özçivit 'Yakalandık'
Fehriye Evcen, Burak Özçivit 'Yakalandık'
Kurt Seyit ve Şura'ya Fahriye geliyor
Kurt Seyit ve Şura'ya Fahriye geliyor
Anahtar Kelimeler:
Fahriye EvcenBurak ÖzçivitMarmarisMotor Yat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alaçatı'da Kenan Doğulu fırtınası
Alaçatı'da Kenan Doğulu fırtınası
Nil Burak,  sahip olduğu oteli yıkıp rezidans yapıyor
Nil Burak,  sahip olduğu oteli yıkıp rezidans yapıyor
Bodrum'da sahillerinde Aleyna Tilki fırtınası 
Bodrum'da sahillerinde Aleyna Tilki fırtınası 
Bakanı eşinin 100 dolarlık bayram harçlığına tepkiler sürüyor
Bakanı eşinin 100 dolarlık bayram harçlığına tepkiler sürüyor
Alpay'a konserde söylediği sözler yüzünden soruşturma
Alpay'a konserde söylediği sözler yüzünden soruşturma
Cem Özer tatilde, eşinin arkadaşı ile el ele
Cem Özer tatilde, eşinin arkadaşı ile el ele
Demet Akalın dava açmıştı | Haciz memuruna 10 yıl hapis
Demet Akalın dava açmıştı | Haciz memuruna 10 yıl hapis
Ünlü şarkıcı dolandırıcıların hedefi oldu
Ünlü şarkıcı dolandırıcıların hedefi oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort