Farelerin arasında çekilen film 

Yapımcılığını Canan Çelik'in yönetmenliğini Korhan Günay’ın yaptığı,üstlendiği 'Kapan' filmi, çöp evde farelerin arasında çekildi.Çekimlerinin 6 gün sürdüğü filmde Hatice Aslan ve Irmak Ünal, anne kızı canlandırdı. Film, Amerika dahil 18 farklı ülkede festivalden davet aldı.
Yönetmen Korhan Günay, film ile alakalı bir çöp eve tıkılıp kalmış, dünyadan ve insanlardan uzak yaşayan bir ana-kızın hikayesini anlatıyor. Hürriyetlerini ve hüviyetlerini kaybetmiş bu iki kadın, umutlarını bir yalana bağlamış birbirleriyle kedi fare oyunu oynarlar.
Hatice Aslan, "Daha önce canlandırdığım karakterlere hiç benzemeyen bir rol olduğu için severek çalıştığım bir proje oldu" dedi. Irmak Ünal ise "Muhteşem bir kadro ile çalıştık. 2 gün hiç duş almadık. Kir ve pisin çok olduğu bir evde muhteşem bir film çektik umarım sanatseverler de filmimizi beğenir" ifadelerini kullandı.