Farklı stilleri ile ilgi odağı oldu

Oyuncu Bella Thorne katıldığı gecede en çok konuşulan kişi oldu.Amerikalı yıldız oyuncu Bella Thorne ve modellik yapan ablası Dani Thorne, Las Vegas'ta güzenlenen bir açılışa katıldı.

Bir zamanların çocuk yıldızı Bella Thorne, sıra dışı yaşam tarzı ve cesur tercihleriyle gündem yaratmaya devam ediyor.

Güzel yıldız, dün akşam Las Vesag'ta bir gece kulübünün açılışına katıldı.Gecenin seçkin konuklarından biri olan Bella, açılışa 26 yaşındaki ablası Dani ile birlikte katıldı.21 yaşındaki Bella ve kendisinden beş yaş büyük olan ablası, farklı stilleriyle ilgi odağı oldu.

Bella kırmızı-siyah desenli bir etek ve sadece göğüs bölgesini kapatan cesur bir büstiyer yercih etmişti.Deri pardösüsünü omzuna alan Bella, görünümüzü kırmızı topuklu sandaletlerle tamamlamıştı.Dani Thorne ise rengarenk saçları ve yarı transparan, derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti.

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