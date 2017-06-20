﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Haziran 2017 Salı 09:12

Fatih Erkoç sahnelere döndü

 Geçen yıl lenfoma teşhisi konan ve yoğun bir tedavi sürecine girerek sahnelere ara veren Fatih Erkoç, eski günlerine döndü.

Fatih Erkoç sahnelere döndü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Fatih Erkoç sahnelere döndü
   Geçen yıl lenfoma teşhisi konan ve yoğun bir tedavi sürecine girerek sahnelere ara veren Fatih Erkoç, eski günlerine döndü. Sanatçı, pazar ve pazartesi günleri Bodrum'da sahneye çıkmaya başladı. Önceki gün Bodrum Marina Yacht Club'da olan Erkoç, hastalığıyla ilgili şunları söyledi: “Kemoterapi aldığım zamanlarda bile konser iptal etmedim. Çünkü müziğin bana ilaç gibi geldiğini düşündüm. Eşimin dirayetli davranışından ilham aldığım 13-15 şarkı yaptım. Kışa albüm çıkacak. Bir de rahatsızlığımı anlattığım kitap yazdım.” Kemoterapi sırasında dökülen saçlarının uzadığı görülen Fatih Erkoç, “Artık sadece altı ayda bir kontrole gidiyorum, o kadar” dedi.
Sözcü

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Fatih Erkoç
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğum kilolarından nasıl kurtuldum Doğum kilolarından nasıl kurtuldum
Biraz açılsın ona evlenme teklif edeceğim  Biraz açılsın ona evlenme teklif edeceğim 
Canan Tuğaner'i taciz eden İranlı turist tutuklandı Canan Tuğaner'i taciz eden İranlı turist tutuklandı
Tuba Büyüküstün'ün yeni sevgilisi ile fotoğrafları olay oldu Tuba Büyüküstün'ün yeni sevgilisi ile fotoğrafları...
Pakize Suda'nın acı günü Pakize Suda'nın acı günü
Seda Sayan;Aşk konusunda başarısızım Seda Sayan;Aşk konusunda başarısızım
Yukarı Çık

Doğum kilolarından nasıl kurtuldum
Sanatçı Nur Fettahoğlu doğum kilolarından kısa süre içinde kurtulmanın  sırrını söyle açıklıyor;

Haberi Oku