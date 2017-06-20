Fatih Erkoç sahnelere döndü

Geçen yıl lenfoma teşhisi konan ve yoğun bir tedavi sürecine girerek sahnelere ara veren Fatih Erkoç, eski günlerine döndü. Sanatçı, pazar ve pazartesi günleri Bodrum'da sahneye çıkmaya başladı. Önceki gün Bodrum Marina Yacht Club'da olan Erkoç, hastalığıyla ilgili şunları söyledi: “Kemoterapi aldığım zamanlarda bile konser iptal etmedim. Çünkü müziğin bana ilaç gibi geldiğini düşündüm. Eşimin dirayetli davranışından ilham aldığım 13-15 şarkı yaptım. Kışa albüm çıkacak. Bir de rahatsızlığımı anlattığım kitap yazdım.” Kemoterapi sırasında dökülen saçlarının uzadığı görülen Fatih Erkoç, “Artık sadece altı ayda bir kontrole gidiyorum, o kadar” dedi.Sözcü