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13 Nisan 2017 Perşembe 14:00

Fatih Sultan Mehmet olarak ekranlara dönüyor

Ünlü oyuncu Kenan Mirzalioğlu ekranlara geri dönüyor

Fatih Sultan Mehmet olarak ekranlara dönüyor
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Fatih Sultan Mehmet olarak ekranlara dönüyor
   Ünlü oyuncu Kenan Mirzalioğlu uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor.Karadayı dizisinin ardından hiçbir projede yer almayan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, O3 Medya ile anlaştı.  Ünlü oyuncunun, şu sıralar tarihi dizilere ilgi duyulması dolayısıyla kendisine getirilen Fatih Sultan Mehmet karakterini canlandırma teklifini kabul ettiği öğrenildi.
    Karadayı dizisinin ardından hiçbir projede yer almayan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 2015 yılından bu yana ekrandan uzaktı. İmirzalıoğlu, Kanal D ekranlarında yayınlanacak dizide İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’i canlandıracak. Projenin ekim sonunda ekranlarda olacak.
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