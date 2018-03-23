Fedon "Viagraya ihtiyacım yok"

Duayen sanatçı Fedon özel hayatı ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.Genç kalmasının ve formda olmasının sırlarını açıklayan usta sanatçı Fedon bugüne kadar formunu yüzme sporuna borçlu olduğunu söyledi.İlerleyen yaşıns rağmen zindeliğinden ve formundan birşey kaybetmeyen sanatçı yüzerek formunu bugüne kadar koruduğunu açıkladı.Özel hayatında viagraya gerek duymadığını belirten usta sanatçı formunu korumak için özel birşey yemediğini söyledi.72 yaşındaki müzisyen Fedon, formunu yüzmeye borçlu olduğunu söyledi. Fedon çok konuşulacak çıkışlar da yaptı.Fedon çapkınlığıyla ilgili sorulara "Özel bir şey yiyip içmiyorum. Viagraya gerek yok" yanıtını verdi.