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08 Haziran 2017 Perşembe 08:44

Fİ dizisi rekora koşuyor

Türkiye’nin yeni nesil online televizyonu puhutv; 31 Mart’ta ilk orjinal içeriği Fİ’yi yayınlamaya başlamıştı.

Fİ dizisi rekora koşuyor
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Fİ dizisi rekora koşuyor
   Türkiye’nin yeni nesil online televizyonu puhutv; 31 Mart’ta ilk orjinal içeriği Fİ’yi yayınlamaya başlamıştı.Fi,dizisi  50 milyon izlenme rakamına ulaştı. Yapımını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın yaptığı, kadrosunda Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi, Tülay Günal, Osman Sonant gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Fi, bugüne kadar yayınlanan 9 bölümü ile 50 milyon izlenme rakamına ulaştı. Türkiye'de internet kullanıcısı sayısı 48 milyon olarak hesaplanırken, insan psikolojisinin derinliklerine inen ve aşkı hiç ele alınmayan biçimde işleyen Fİ, yaklaşık 8 milyon tekil kişi tarafından izlendi.



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Fİ DizisiPuhutv
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