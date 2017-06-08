Türkiye’nin yeni nesil online televizyonu puhutv; 31 Mart’ta ilk orjinal içeriği Fİ’yi yayınlamaya başlamıştı.Fi,dizisi 50 milyon izlenme rakamına ulaştı. Yapımını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın yaptığı, kadrosunda Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi, Tülay Günal, Osman Sonant gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Fi, bugüne kadar yayınlanan 9 bölümü ile 50 milyon izlenme rakamına ulaştı. Türkiye'de internet kullanıcısı sayısı 48 milyon olarak hesaplanırken, insan psikolojisinin derinliklerine inen ve aşkı hiç ele alınmayan biçimde işleyen Fİ, yaklaşık 8 milyon tekil kişi tarafından izlendi.
Fİ dizisi rekora koşuyor
Türkiye’nin yeni nesil online televizyonu puhutv; 31 Mart’ta ilk orjinal içeriği Fİ’yi yayınlamaya başlamıştı.
Türkiye’nin yeni nesil online televizyonu puhutv; 31 Mart’ta ilk orjinal içeriği Fİ’yi yayınlamaya başlamıştı.Fi,dizisi 50 milyon izlenme rakamına ulaştı. Yapımını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın yaptığı, kadrosunda Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi, Tülay Günal, Osman Sonant gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Fi, bugüne kadar yayınlanan 9 bölümü ile 50 milyon izlenme rakamına ulaştı. Türkiye'de internet kullanıcısı sayısı 48 milyon olarak hesaplanırken, insan psikolojisinin derinliklerine inen ve aşkı hiç ele alınmayan biçimde işleyen Fİ, yaklaşık 8 milyon tekil kişi tarafından izlendi.