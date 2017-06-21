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21 Haziran 2017 Çarşamba 09:32

Fİ dizisinin Bilge'si çorapları ile güne damga vurdu

 Puhu Tv'nin beğenilen dizisi Fİ'de Bilge karakteri ile rol alan ve Can Manay'ı asistanı rolüyle izlediğimiz Büşra Develi son kıyafeti ile ilgi odağı oldu.

Fİ dizisinin Bilge'si çorapları ile güne damga vurdu
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dizisinin Bilge'si çorapları ile güne damga vurdu
   Puhu Tv'nin beğenilen dizisi Fİ'de Bilge karakteri ile rol alan ve Can Manay'ı asistanı rolüyle izlediğimiz Büşra Develi son kıyafeti ile ilgi odağı oldu.Son dönemin popüler internet dizisi 'Fi'nin oyuncularından Büşra Develi, geçtiğimiz gün City’s AVM çıkışı görüntülendi..Nişantaşı’nda objektiflere takılan ‘Fi’nin yıldızı Büşra Develi, elindeki alışveriş ve motor kaskıyla dikkati çekti. 23 yaşındaki güzel oyuncu; şortu, file çorap ve botlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.


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