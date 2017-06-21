Fİ dizisinin Bilge'si çorapları ile güne damga vurdu

Puhu Tv'nin beğenilen dizisi Fİ'de Bilge karakteri ile rol alan ve Can Manay'ı asistanı rolüyle izlediğimiz Büşra Develi son kıyafeti ile ilgi odağı oldu.

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