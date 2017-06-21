﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Haziran 2017 Çarşamba 09:32

Fİ dizisinin Bilge'si file çorapları ile güne damga vurdu

 Puhu Tv'nin beğenilen dizisi Fİ'de Bilge karakteri ile rol alan ve Can Manay'ı asistanı rolüyle izlediğimiz Büşra Develi son kıyafeti ile ilgi odağı oldu.

Fİ dizisinin Bilge'si file çorapları ile güne damga vurdu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
dizisinin Bilge'si file çorapları ile güne damga vurdu
   Puhu Tv'nin beğenilen dizisi Fİ'de Bilge karakteri ile rol alan ve Can Manay'ı asistanı rolüyle izlediğimiz Büşra Develi son kıyafeti ile ilgi odağı oldu.Son dönemin popüler internet dizisi 'Fi'nin oyuncularından Büşra Develi, geçtiğimiz gün City’s AVM çıkışı görüntülendi..Nişantaşı’nda objektiflere takılan ‘Fi’nin yıldızı Büşra Develi, elindeki alışveriş ve motor kaskıyla dikkati çekti. 23 yaşındaki güzel oyuncu; şortu, file çorap ve botlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Büşra Develi
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seda Akgül çıkacağı kanalı açıkladı Seda Akgül çıkacağı kanalı açıkladı
Fenerbahçe takım halinde Survivor'da finale kaldı Fenerbahçe takım halinde Survivor'da finale...
Hande Ataizi yeni bir  tv programına başlıyor Hande Ataizi yeni bir  tv programına başlıyor
Didem Soydan hayranlarını şaşırttı Didem Soydan hayranlarını şaşırttı
Yeni saç şeklini hayranlarının beğenisine sundu Yeni saç şeklini hayranlarının beğenisine sundu
Ata Demirel ve yakın korumaları Ata Demirel ve yakın korumaları
Yukarı Çık

Seda Akgül çıkacağı kanalı açıkladı
Son günlerde sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla gündemden düşmeyen sunucu Seda Akgül Fox Tv ile ekranlara...

Haberi Oku