Fikret Orman Tuğba Coşkun aşkı gerçek çıktı



Sahibi olduğu otelin yeşil alanında Tuğba Coşkun ile sabah sporu yaparken görüntülenen Fikret Orman şaşkınlığını gizleyemedi. Aylardır kulislerde konuşulan aşk iddiası ilk kez görüntülenirken iki sevgili daha sonra kaldıkları otele geri döndü.

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman ve komedyen Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Tuğba Coşkun’un aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Orman ve Coşkun ilk kez Bodrum'da görüntülendi



Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; iki sevgili önceki gün Bodrum Gündoğan’da Fikret Orman’ın sahibi olduğu otelde sabah sporu yaparken ilk kez görüntülendi.



FİKRET ORMAN: HAYIRDIR SABAH SABAH

Gazetecileri bir anda karşılarında gören ikili, kısa süreli şok yaşadı. Fikret Orman, “Hayırdır sabah sabah” diyerek gülümsedi.

Sporlarına kaldıkları yerden devam eden sevgililer, yürüyüşlerini bitirdikten sonra kaldıkları otele giriş yaptı.