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16 Haziran 2017 Cuma 09:50

Filiz Taçbaş;Beni taciz ettiler

Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş,kızını İzmir’e yolcu etti.

Filiz Taçbaş;Beni taciz ettiler
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Filiz Taçbaş;Beni taciz ettiler
Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş,kızını İzmir’e yolcu etti.Filiz Taçbaş, geçtiğimiz aylarda yaşadığı dava sürecini ile ilgili olarak, yıllar önce verdiği pozları internetten kaldırmaları için anlaştığı bilgisayar uzmanlarının kendisini taciz ettiğini ve senet imzalattığını ancak davadan beraat etmeleri üzerine baygınlık geçirdiğini anlattı. 
   Filiz Taçbaş , “İtiraz ettik, kabul edildi. O adamlar tekrar yargılanacaklar. Bir de utanmadan beni fiziki olarak taciz etmişlerdi. İnşallah cezalarını çekecekler. Bu olaydan sonra psikolojim bozuldu. Doktor kontrolünde ilaçlarla ayakta duruyorum. Psikolojik tedavi gördüm” dedi.
   Son olarak ‘Arka Sokaklar’ dizisinde yer alan oyuncu, iyi proje olmadığı için ekrandan uzak kaldığını belirtip, “Senaryolar aşağı yukarı aynı. Kimin eli kimin cebinde belli olmayan dizilerle dolu ekranlar. Aile sıcaklığını anlatan o sıcak hikayeler yok artık. Diziler git gide yozlaşıyor, o yüzden dizi izlemiyorum” yorumunu yaptı.
Milliyet
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Filiz TaçbaşTaciz Ettiler
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