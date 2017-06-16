Filiz Taçbaş;Beni taciz ettiler

Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş,kızını İzmir’e yolcu etti.Filiz Taçbaş, geçtiğimiz aylarda yaşadığı dava sürecini ile ilgili olarak, yıllar önce verdiği pozları internetten kaldırmaları için anlaştığı bilgisayar uzmanlarının kendisini taciz ettiğini ve senet imzalattığını ancak davadan beraat etmeleri üzerine baygınlık geçirdiğini anlattı.Filiz Taçbaş ,dedi.Son olarak ‘Arka Sokaklar’ dizisinde yer alan oyuncu, iyi proje olmadığı için ekrandan uzak kaldığını belirtip,yorumunu yaptı.Milliyet