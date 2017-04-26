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26 Nisan 2017 Çarşamba 09:25

Final tarihi belli oldu

Show Tv ekranlarında pazartesi akşamları ekrana gelen İçerde dizisinin final tarihi belli oldu

Final tarihi belli oldu
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Final tarihi belli oldu
    Show Tv ekranlarında pazartesi akşamları ekrana gelen İçerde dizisinin final tarihi belli oldu.Ekranların sevilen dizisi 'İçerde'nin son bölümünde, başrol oyuncularından Bensu Soral'ın canlandırdığı 'Melek' karakteri ölmüş ve Soral diziye veda etmişti. Önemli karakterlerden olan Melek'in ölümü izleyicileri şoke etmişti. İçerde dizisinden hayranlarını üzecek bir haber daha geldi. Dizi, reyting başarısını tadında bırakacak ve Haziran 2017’de 39.bölümüyle final yapacak. Sarp (Çağatay Ulusoy) ve Mert'in (Aras Bulut İynemli) Melek'in (Bensu Soral ) intikamını almaya çalıştıkları dizinin 32. bölümü pazartesi günü ekranlarda olacak.


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İçerde DizisiFinal Tarihi
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