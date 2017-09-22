Finale kalamayınca ;Allah hepinizin belasını versin

Miss Turkey 2017'nin 20 finalisti arasına girdikten sonra birbirinden iddialı açıklamalar yapan Gözde Baddal isimli 23 yaşındaki yarışmacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarışmanın takipçilerini şaşkına çevirdi. Final gecesinden iki gün önce 'Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İçinizden iyi olan 2. olsun çünkü 1. benim' yazılı bir paylaşım yapan Gözde Baddal, yarışmada derece alamayınca büyük şok yaşadı.

Hüsranı öfkeye dönüşen genç yarışmacı, bu kez elendikten sonra yeni bir paylaşımda bulundu. Yenilginin öfkesiyle telefonuna sarılan Gözde Baddal, bu kez 'Allah hepinizin belasını versin ilk 10'a bile giremedim #MissTurkey2017' bir not yayınladı.Sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan bu paylaşım genç yarışmacının tepki toplamasına sebep oldu. Tepkiler üzerine özür dilemek yerine yeni bir tweet daha atan Baddal bu kez de tavrını aynı şiddetle sürdürerek 'Yalak değiliz diye bunlar oluyor hep' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Medyaradar