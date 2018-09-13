Fit vucüdu ile büyük beğeni kazandı

Sunucu Hande Ataizi sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.Ünlü sunucu Hande Ataizi spor yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ataizi fit vücuduyla dikkat çekti.

Oyuncu ve sunucu Hande Ataizi spor yaptığı anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ataizi, fit vücuduyla takipçilerinin dikkatini çekti.Güzel sunucu Hande Ataizi,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Bilinenin aksine ,kilo vermek için, koşu bandının üzerine çıkıp bir saat kardio yapmaya gerek yok. Doğru ağırlık antrenmanıyla istediğiniz kiloları kas kaybı olmadan, fit kalarak verebilirsiniz." notunu ekledi.

Ataizi'nin paylaşımına bir takipçisi, "Siz zaten çok fitsiniz zarif ve de naifsiniz kıskananlar çatlasın. Rabbim kem gözlerden korusun sizi uzun ömürler versin." yorumunu yaptı.

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