Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
92227
ALTIN
245.844
DOLAR
6.3453
STERLİN
8.2784
EURO
7.3784
Süper Lig'in en iyileri ödüllerini aldı
Süper Lig'in en iyileri ödüllerini...
Fikret Orman yeni yönetimi belirledi
Fikret Orman yeni yönetimi belirledi
Adnan Öztürk "Başkanlık görevini de şu an Fatih Terim yapıyor”
Adnan Öztürk "Başkanlık görevini de...
Atiker Konyaspor'dan örnek davranış
Atiker Konyaspor'dan örnek davranış
Burak Yılmaz "Beni Beşiktaş'a Sattılar"
Burak Yılmaz "Beni Beşiktaş'a Sattılar"

Fit vucüdu ile büyük beğeni kazandı

Sunucu Hande Ataizi sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.

Fit vucüdu ile büyük beğeni kazandı

Sunucu Hande Ataizi sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.

13 Eylül 2018 Perşembe 07:33
Fit vucüdu ile büyük beğeni kazandı

Fit vucüdu ile büyük beğeni kazandı

    Sunucu Hande Ataizi sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.Ünlü sunucu Hande Ataizi spor yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ataizi fit vücuduyla dikkat çekti.

   Oyuncu ve sunucu Hande Ataizi spor yaptığı anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ataizi, fit vücuduyla takipçilerinin dikkatini çekti.Güzel sunucu Hande Ataizi,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Bilinenin aksine ,kilo vermek için, koşu bandının üzerine çıkıp bir saat kardio yapmaya gerek yok. Doğru ağırlık antrenmanıyla istediğiniz kiloları kas kaybı olmadan, fit kalarak verebilirsiniz." notunu ekledi.

   Ataizi'nin paylaşımına bir takipçisi, "Siz zaten çok fitsiniz zarif ve de naifsiniz kıskananlar çatlasın. Rabbim kem gözlerden korusun sizi uzun ömürler versin." yorumunu yaptı.

Haberler

Anahtar Kelimeler:
Hande Ataizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derin dekoltesi ile göz kamaştırdı
Derin dekoltesi ile göz kamaştırdı
Mabel Matiz'in klibindeki 1 dolara FETÖ ihbarı
Mabel Matiz'in klibindeki 1 dolara FETÖ ihbarı
Tuba Ünsal hayranlarını kızdırdı
Tuba Ünsal hayranlarını kızdırdı
Tuğçe Aral'dan iddialı paylaşım
Tuğçe Aral'dan iddialı paylaşım
“East vs West” Zorlu PSM’de!
“East vs West” Zorlu PSM’de!
Güzel model tatilini evinde geçirdi
Güzel model tatilini evinde geçirdi
Yeşil bikinisi ile büyük beğeni kazandı
Yeşil bikinisi ile büyük beğeni kazandı
Transparan kıyafeti ile dikkatleri üzerine çekti
Transparan kıyafeti ile dikkatleri üzerine çekti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim