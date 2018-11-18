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"Flört ettiğim erkeklerle çok kısa sürede yatağa girdim"

Büyük beden model Ashey Graham katıldığı bir programda özel hayatı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Flört ettiğim erkeklerle çok kısa sürede yatağa girdim"

Büyük beden model Ashey Graham katıldığı bir programda özel hayatı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

18 Kasım 2018 Pazar 09:14
"Flört ettiğim erkeklerle çok kısa sürede yatağa girdim"

"Flört ettiğim erkeklerle çok kısa sürede yatağa girdim"
     

Büyük beden model Ashey Graham katıldığı bir programda özel hayatı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Büyük beden model Ashley Graham, özel hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu.ABD'li aktris Gwyneth Paltrow'un internet sitesine konuk olan Ashley Graham, 10 yıldır birlikte olduğu eşiyle tanışıncaya kadar sürdürdüğü yıpratıcı ilişkilerden söz etti.

   Erkekler konusunda arka arkaya hata yapmasının nedenini "Flört ettiğim erkeklerle çok kısa sürede yatağa girdiğim için böyle olduğunu düşünüyorum" şeklinde anlatan Ashey Graham, yaşadığı bu tecrübelerin ardından evleninceye kadar kimseyle cinsel anlamda birlikte olmamaya karar verdiğini söyledi.Başına gelenler yüzünden annesinin kendisine "Ya kiliseye gidersin ya da rehabilitasyon merkezine" dediğini belirten büyük beden 31 yaşındaki yıldız, "Bir alkolik olmadığımı düşündüm. Bu yüzden rehabilitasyona girmek yerine kiliseye gitmeyi tercih ettim" şeklinde konuştu.

   Şu an evli olduğunu Justin Ervin'le o dönemde tanıştığını dile getiren Ashey Graham, "Başlarda onun da tıpkı eski sevgililerim gibi 'ucuz' bir adam olduğunu düşündüm. Ama olup bitenler beni yanılttı. Görüşmeye başladıktan bir ay sonra Justin bana kendine bir eş aradığını söyledi. Daha sonra evlenmeye karar verdik" diyen büyük beden manken,Ashey Graham Ervin'in "evleninceye kadar kimseyle birlikte olmama" kuralını yıkmadığını vurguladı.
 

   Ashley Graham'ın bu sözleri üzerine Gwyneth Paltrow "Sana söylemem gerekiyor ki Oprah ile yaptığım yayından beri ilk kez ağlıyorum" dedi ve gözyaşı döktü. 
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Son Güncelleme: 18.11.2018 09:59
Anahtar Kelimeler:
Ashey Graham
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