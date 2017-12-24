Frikik vermekten kaçamadı

Manken Lisa Opie katıldığı bir davette iddalı elbisesi ile frikik vermekten kaçamadı.24 yaşındaki moda bloggerı ve manken Lisa Opie geçtiğimiz akşam Miami'de düzenlenen bir davete katıldıLisa Opie, katıldığı gecede giydiği kıyafetle ve cesaretiyle görenleri kendine hayran bıraktı.Geceye mavi renkli kıyafetiyle katılan Opie meraklı bakışları üzerinde topladı.İddialı seçimiyle tüm gözleri üzerine toplayan Opie’nin elbise içindeki rahat tavırları da dikkatlerden kaçmadı.Cesur hareketlerine rağmen kapıda magazin muhabirleriyle karşılaşan model frikik üstüne frikik verince gerildi.Arabasından inerken zorlanan Opie, iç çamaşırının görünmesine engel olamayınca yüzünü kapamaya çalıştı ama artık olan olmuştu.

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