Funda Arar;Evimde işkence odası var



Sanatçı Funda Arar katıldığı bir radyo programında yaptığı espirili açıklamalarla dinleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.Fundar Arar, Yasemin Şefik'in Best FM'deki programına konuk oldu. Aranjör Febyo Taşel ile evli olan Arar; “Febyo'nun bana yanık olduğunu anlıyordum. Çok kanırttım. Hatta albümde ‘Düşman Gibi' şarkısını yapmış. Onun bestesi. İşkence odam var benim evde. Orada acıyı çeke çeke beste yapıyor benim için” diyerek espriyle eşine takıldı.

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